На официальном сайте Ла Лиги сообщили, что наставник Жироны Мичел был признан лучшим тренером чемпионате за прошедший месяц.

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Отметим, что специалист получил трофей уже третий раз за свою карьеру, опередив Эрнесто Вальверде (Атлетик Бильбао) и Гарсию Пименту (Лас-Пальмас).

К слову, Жирона провела 3 поединка в чемпионате в ноябре, одержав 2 победы (над Осасуной и Райо Вальекано) и разойдясь миром с Атлетиком. Команда украинцев разделяет 1-2 места в Ла Лиге с Реалом (по 35 очков).

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