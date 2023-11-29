Тренер Циганкова та Довбика визнаний найкращим наставником Ла Ліги у листопаді
Головний тренер Жирони Мічел отримав нагороду найкращому тренеру місяця в чемпіонаті Іспанії.
На офіційному сайті Ла Ліги повідомили, що наставник Жирони Мічел був визнаний найкращим тренером чемпіонаті за минулий місяць.
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Зазначимо, що фахівець здобув трофей вже третій раз за свою кар'єру, випередивши Ернесто Вальверде (Атлетік Більбао) та Гарсію Пім'єнту (Лас-Пальмас).
До слова, Жирона провела 3 поєдинки в чемпіонаті у листопаді, здобувши 2 перемоги (над Осасуною та Райо Вальєкано) та розійшовшись миром з Атлетіком. Команда українців розділяє 1-2 місця в Ла Лізі з Реалом (по 35 очок).
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