Игорь Пайшао довёл счёт до крупного – на 73-й минуте левый вингер роттердамцев забил прямым ударом со штрафного. Этому стандарту предшествовала игра в камень-ножницы-бумага между Хартманом и Хименесом. Хименес победил в этом споре, но к мячу так и не подошёл. В ситуацию вмешался капитан команды Давид Ганцко и отдал мяч Пайшао.

Бавария нашла сенсационного кандидата на замену Тухелю – он работал с тренером Шахтера

После матча главный тренер Фейеноорда Арне Слот не скрывал своего разочарования отношением к игре своих подопечных. "Так нельзя. Счёт был всего лишь 2:0, победа ещё не лежала у нас в кармане. Впервые за долгое время мы играли против команды, которая действительно стремилась отыграться с 0:2", – цитирует Слота Voetbal International.

После 25 туров Фейеноорд занимает второе место в турнирной таблице Эредивизи, отставая от ПСВ на 10 очков.