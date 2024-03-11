Ігор Пайшао довів рахунок до великого – на 73-й хвилині лівий вінгер роттердамців забив прямим ударом зі штрафного. Цьому стандарту передувала гра в камінь-ножиці-папір між Хартманом і Хіменесом. Хіменес переміг у цій суперечці, але до м'яча так і не підійшов. У ситуацію втрутився капітан команди Давід Ганцко і віддав м'яч Пайшао.

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Після матчу головний тренер Фейєнорда Арне Слот не приховував свого розчарування ставленням до гри своїх підопічних. "Так не можна. Рахунок був лише 2:0, перемога ще не лежала у нас у кишені. Уперше за довгий час ми грали проти команди, яка дійсно прагнула відігратися з 0:2", – цитує Слота Voetbal International.

Після 25 турів Фейєнорд посідає друге місце в турнірній таблиці Ередивізі, відстаючи від ПСВ на 10 очок.