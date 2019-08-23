Тренер Бетиса Руби: Хотел бы, чтобы Месси пропустил матч с нами из-за простуды

Главный тренер Бетиса Руби прокомментировал возможное возвращение на поле Лионеля Месси после травмы в матче против его команды.

"Я думаю, что Месси выйдет в стартовом составе. Мне так кажется. Я бы предпочел, чтобы он простудился и пропустил игру из-за простуды, а не из-за травмы", – цитирует Руби Mundo Deportivo.

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Аргентинец, который пропустил игру 1-го тура с Атлетиком (0:1) из-за травмы, на этой неделе вернулся в общую группу, но еще не набрал форму полностью.

Напомним, матч между Барселоной и Бетисом состоится в воскресенье, 25 августа. Начало игры в 22:00.

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