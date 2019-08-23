Тренер Бетіса Рубі: Хотів би, щоб Мессі пропустив матч з нами через застуду

Головний тренер Бетіса Рубі прокоментував можливе повернення на поле Ліонеля Мессі після травми у матчі проти його команди.

"Я думаю, що Мессі вийде у стартовому складі. Мені так здається. Я б вважав за краще, щоб він застудився та пропустив гру через застуду, а не через травму", – цитує Рубі Mundo Deportivo.

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Аргентинець, який пропустив гру 1-го туру з Атлетіком (0:1) через травму, цього тижня повернувся в загальну групу, але ще не набрав форму на сто відсотків.

Нагадаємо, матч між Барселоною та Бетісом відбудеться в неділю, 25 серпня. Початок гри о 22:00.

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