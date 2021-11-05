Тренер Барселоны сам виноват в травме Дембеле – вингер отыграл слишком много минут против Динамо
Барселона могла предотвратить очередную травму нападающего Усмана Дембеле.
Врачи каталонского клуба заранее советовали не выпускать француза более чем на 15 минут, информирует Sport.es.
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Впрочем, Барселона никак не могла забить Динамо (1:0), потому Серхи Бархуан решил рискнуть. Дембеле вышел уже на 65-й минуте и действительно усилил игру. Следствие жертвы – новая травма, которая означает потерю вингера минимум на три недели.
Напомним, что Бархуан исполняет обязанности главного тренера, пока Барселона пытается договориться с Аль-Саддом по Хави.
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