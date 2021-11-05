Врачи каталонского клуба заранее советовали не выпускать француза более чем на 15 минут, информирует Sport.es.

Динамо – Барселона: Бускетс попался на позорной симуляции в матче Лиги чемпионов

Впрочем, Барселона никак не могла забить Динамо (1:0), потому Серхи Бархуан решил рискнуть. Дембеле вышел уже на 65-й минуте и действительно усилил игру. Следствие жертвы – новая травма, которая означает потерю вингера минимум на три недели.

Напомним, что Бархуан исполняет обязанности главного тренера, пока Барселона пытается договориться с Аль-Саддом по Хави.

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