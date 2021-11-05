Лікарі каталонського клубу заздалегідь радили не випускати француза більш ніж на 15 хвилин, інформує Sport.es.

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Втім, Барселона ніяк не могла забити Динамо (1:0), тому Серхі Бархуан вирішив ризикнути. Дембеле вийшов вже на 65-й хвилині і справді посилив гру. Наслідок пожертви – нова травма, яка означає втрату вінгера щонайменше на три тижні.

Нагадаємо, що Бархуан виконує обов'язки головного тренера, допоки Барселона намагається домовитися з Аль-Саддом щодо Хаві.

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