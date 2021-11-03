Лидер Барселоны Серхио Бускетс уже не в первый раз славится своими хитрыми приемами.

Незадолго до финального свистка в поединке группового этапа ЛЧ Динамо – Барселона (0:1) случился курьезный эпизод.

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Во время атаки киевлян полузащитник "блаугранас" Серхио Бускетс пытался перехватить мяч, но потерпел фиаско. Испанец не придумал ничего лучше, чем завалиться на газон, симулируя столкновение с соперником. Когда Серхио заметил, что рефери проигнорировал его провокацию, сразу подорвался на ноги, словно ничего не случилось.

Победа над Динамо значительно улучшила шансы каталонцев на выход в плей-офф, Барса расположилась на второй строчке в группе Е с 6 очками.

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