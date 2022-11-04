Главный тренер АЗ Паскаль Янсен отдал должное украинской команде.

СК Днепр-1 узнал потенциальных оппонентов в плей-офф Лиги конференций – больше всего пугает гранд Серии А

"В первом тайме мы выглядели не лучшим образом, и даже забитый гол не придал нам импульса. Также мы пропустили необязательный гол, после чего пришлось всё начинать сначала".

"Мы играли против неизвестного соперника, но это лидер чемпионата Украины, команда, которая пропускает очень мало. Пусть СК Днепр-1 не такой известный клуб, играть с ним оказалось очень тяжело. В итоге мы добились того, чего хотели и по праву выиграли свою группу. В целом я очень доволен", – приводит слова Янсена портал Voetbal International, ссылаясь на ESPN.

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