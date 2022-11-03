Битва за 1 место в группе E. Матч, как и онлайн-трансляция АЗ – СК Днепр-1 на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Команде Кучера, которая набрала на 2 очка меньше за предыдущие 5 туров, нужно было только побеждать, чтобы вырвать у 3 команды чемпионата Нидерландов победу в данном квартете. Если днепряне с отрывом в 5 баллов возглавляют таблицу УПЛ, лишь раз оставшись без триумфа, то алкмаарцы забуксовали в последнее время. Первые два поражения в Эредивизии, сенсационное фиаско на Кипре, натужные победы над аутсайдерами. В первом круге Алкмаар победил минимально 1:0. На этот раз были определенные надежды на реванш.

АЗ – СК Днепр-1: анонс и прогноз на матч Лиги конференций

Первый же удар стал результативным. На 8 минуте Йеспер Карлссон без помех подал, а Йенс Одгор в гордом одиночестве замкнул головой. Удивительная небрежность защитников. В частности, большой вопрос, кого держал Сарапий в центре штрафной? Адамюк с Назаренко тоже лишь изображали сопротивление. До 13 минуты Днепр-1 создал 2 супермомента. В обоих случаях роскошно разыгрывал левый защитник гостей Бусанелло. Сначала Пихаленок метров с 15 пробил в ногу голкипера. А затем Довбик из пределов вратарской расстреливал головой – снова прекрасная реакция вратаря.

АЗ – СК Днепр-1 – видео голов и обзор матча

Очень дождливо в Нидерландах, и такие удары Бабенко могут принести успех. Эффектно пробил Руслан издали, вратарь даже не пошевелился. Одгор ответил похожей попыткой. Снаряд опасно рикошетит от колена Сарапия и едва не залетает в ворота. Сумасшедший момент АЗ на 29 минуте. Очень похожая на первый гол беспрепятственная подача Карлссона слева. Валеф круто выручил после расстрельного удара, а дальше простили соперники после добивания с нескольких метров в штангу – это Беукема сперва пробивал головой, а затем тянулся к мячу в падении.

Валеф после дальнего удара забавно парировал себе за спину, но успел сориентироваться и выловил круглого до набегания соперника. На 40-й днепряне справедливо сравняли. Довбик взял игру на себя и пошел против нескольких соперников. Пришлось отбросить на Пихаленка, тот перевел налево. Амаш выдал 6 результативное действие за 13 матчей в составе СК, идеально набросив на Довбика во вратарскую. Артем в стиле Холанда высоко выставленной ногой замкнул подачу алжирского универсала.

Стартовый штурм АЗ после перерыва завершается ужасным пасом Сватка на голкипера. Валеф в подкате успел выбить, а дальше Павлидис чудом не попал в пустые ворота. Назаренко в стиле Цыганкова сместился с правого фланга в центр, однако на удар уже силенок не хватило. Провал украинцев в создании искусственного офсайда. Валеф парировал удар Карлссона, на добивании хозяева пробили мимо ворот. После перерыва за 30 минут у команды Кучера лишь 2 дальних удара и пас Довбика с острого угла в центр, когда кипер АЗ покинул ворота, но защитники подстраховали.

Качественное давление нидерландского клуба мешает спортклубовцам не только создавать моменты, но и переходить в финальную треть поля. Нацеленная подача Бусанелло оживляет игру. Довбик снова перспективно сбрасывал в центр, но Пихаленка и Назаренко опередил защитник. Ван Бредероде, которому лишь 19, после выхода на замену прошел 4 днепрян и упал в штрафной. Павлидис простил украинцев ударом метров с 13. А вот на 87 минуте греческий форвард таки вывел АЗ вперед. Снова банальная подача с правого края. Никто не думает накрывать Сугавару на фланге, не меньше пространства подарили Павлидису в центре обороны.

Базур решил помочь гостям, пробив головой по своим воротам. Голкипер тоже едва не отметился автоголом – Верхюлст перевел руками в перекладину. АЗ выигрывает группу E, набирая 15 очков. Именно нидерландцы сыграют в 1/8 финала Лиги конференций. СК Днепр-1 с 10 баллами финиширует на втором месте. Команда Кучера завоевала право на 2 дополнительных матча в 1/16 турнира. Отметим, что Довбик с 5 голами возглавляет список бомбардиров 3 по рангу еврокубка.

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