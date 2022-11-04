Завершились групповые этапы Лиги Европы и Лиги конференций. По итогам 6 туров определились 24 команды, которые сыграют в плей-офф ЛК.

В плей-офф Лиги конференций вышли 24 команды. 8 победителей групп попали в 1/8 финала, а еще 16 начнут борьбу со стыковых матчей. Команды, занявшие вторые места в группах ЛК, будут сеяными, а команды, опустившиеся в этот турнир из Лиги Европы, – несеяными.

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СК Днепр-1 занял второе место в квартете с АЗ, Аполлоном и Вадуцем. Днепряне будут сеяными, поэтому могут встретиться с Лацио или Брагой.

Участники стыковых матчей Лиги конференций

Сеянные:

Фиорентина

Андерлехт

Лех

Партизан

СК Днепр-1

Гент

Клуж

Базель

Несеянные (потенциальные соперники СК Днепр-1):

Буде-Глимт

АЕК Ларнака

Лудогорец

Брага

Шериф

Лацио

Карабах

Трабзонспор

СК Днепр-1 узнает соперника по стыковым матчам 7 ноября – жеребьевка начнется в 15:00 по Киеву. Команды из одной страны не попадут друг на друга. Первые матчи запланированы на 16 февраля, а ответные – на 23 февраля.

Участники 1/8 финала Лиги конференций



Истанбул Башакшехир

Вест Хэм

Вильярреал

Ницца

АЗ

Юргорден

Сивасспор

Слован

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