СК Днепр-1 узнал потенциальных оппонентов в плей-офф Лиги конференций – больше всего пугает гранд Серии А
Завершились групповые этапы Лиги Европы и Лиги конференций. По итогам 6 туров определились 24 команды, которые сыграют в плей-офф ЛК.
В плей-офф Лиги конференций вышли 24 команды. 8 победителей групп попали в 1/8 финала, а еще 16 начнут борьбу со стыковых матчей. Команды, занявшие вторые места в группах ЛК, будут сеяными, а команды, опустившиеся в этот турнир из Лиги Европы, – несеяными.
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СК Днепр-1 занял второе место в квартете с АЗ, Аполлоном и Вадуцем. Днепряне будут сеяными, поэтому могут встретиться с Лацио или Брагой.
Участники стыковых матчей Лиги конференций
Сеянные:
Фиорентина
Андерлехт
Лех
Партизан
СК Днепр-1
Гент
Клуж
Базель
Несеянные (потенциальные соперники СК Днепр-1):
Буде-Глимт
АЕК Ларнака
Лудогорец
Брага
Шериф
Лацио
Карабах
Трабзонспор
СК Днепр-1 узнает соперника по стыковым матчам 7 ноября – жеребьевка начнется в 15:00 по Киеву. Команды из одной страны не попадут друг на друга. Первые матчи запланированы на 16 февраля, а ответные – на 23 февраля.
Участники 1/8 финала Лиги конференций
Истанбул Башакшехир
Вест Хэм
Вильярреал
Ницца
АЗ
Юргорден
Сивасспор
Слован
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