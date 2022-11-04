Паскаль Янсен прокоментував перемогу своєї команди у матчі з СК Дніпро-1 (2:1), який відбувся у рамках 6-го туру групового етапу Ліги конференцій.

Головний тренер АЗ Паскаль Янсен віддав належне українській команді.

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"У першому таймі ми виглядали не найкращим чином, і навіть забитий гол не надав нам імпульсу. Також ми пропустили необов'язковий гол, після чого довелося починати все спочатку".

"Ми грали проти невідомого суперника, але це лідер чемпіонату України, команда, яка пропускає дуже мало. Нехай СК Дніпро-1 не такий відомий клуб, грати з ним виявилося дуже важко. У результаті ми досягли того, чого хотіли і справедливо виграли свою групу. Загалом я дуже задоволений", – наводить слова Янсена портал Voetbal International, посилаючись на ESPN.

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