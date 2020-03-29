Тренер Альбасете убежден, что команда Зозули спасется от вылета

Наставник "механического сыра" Лукас Алькарас оптимистично оценивает шансы своих подопечных на сохранение прописки в Сегунде.

Альбасете довольно неплохо начал сезон, находясь вблизи зоны плей-офф за повышение в классе, однако затем все пошло наперекосяк. Как следствие, смена тренера – вместо Луиса Мигеля Рамиса пришел Лукас Алькарас. Результаты несколько улучшились, но на вынужденный перерыв команда Романа Зозули ушла в шаге от зоны вылета.

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"Сейчас главная задача Альбасете – спасти ситуацию. Уверен, что нам это по силам. Возможно, эта пауза наступила несколько несвоевременно для нас, но теперь есть время для прогресса. Меня очень мотивирует отношение ребят к делу, я вижу, как они стараются. Уверен, что мы спасемся", – цитирует Алькараса официальный сайт Альбасете.

Заметим, в активе Романа Зозули в текущем розыгрыше Сегунды 3 гола, но в последний раз 30-летний украинец забивал еще в конце октября.

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