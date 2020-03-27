Лунін проти несподіваного конкурента в Реалі і ще 6 рішень Зідана – фанати Мадрида винесли вражаючий вердикт

Реал Мадрид цього літа чекає добрячий шмат роботи. На столі Зідана і Переса 7 дилем, які потрібно розв'язати. Лунін сподівається остаточного вирішення одного з таких стратегічних питань.

Воротар збірної України все ще залишається у підвішеному стані. Зінедін Зідан розмірковує над тим, чи не поставити на свого 27-річного земляка, а десь на узбіччі Сегунди готовий у будь-яку мить повернутися його син Люка. Однак не лише Лунін переживає епоху панування коронавірусу над футболом без твердого місця у заявці Реала. Є ще декілька гравців, які вірять у своє "вершкове" майбутнє. Мадрид має всі шанси вийти сухим із води, хоча футбол може ще дуже багато років оговтуватися від пандемії COVID-19. У рахунках Флорентіно Переса, можливо, найбільше порядку серед усіх клубів Іспанії. Пристосовуючись до нових умов, потрібно не забувати про стару-добру стратегію.

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Провідне видання столиці Іспанії Marca виділяє 7 головних питань, які зависли у повітрі. Зінедін Зідан якоюсь мірою виграв завдяки тому хаосу, що твориться у світі. Президент Флорентіно Перес уже навіть підшукав французові заміну, як трапилася велика біда. Трансфери на зміцнення, продажі, зміни на тренерській лавці якось відходять убік, коли помирає легендарний президент Реала, ще один колишній бос клубу бореться за життя у відділі інтенсивної терапії, а захисник клубу Начо втрачає родича похилого віку. Минає трохи часу, і потрібно думати про майбутнє – відкидаючи повну революцію, але й вирішуючи проблеми, які нікуди не ділися з минулого літа. Чи є там місце для володаря Золотого м'яча, українського голкіпера, талантів і невдах? Давайте розбиратися.

Модріч знову перед важким вибором

У нього ще контракт на сезон, але ніхто з мадридських босів знову, як і торік, не може впевнено говорити про майбутнє Луки в Реалі. Володаря Золотого м'яча-2018 бажають бачити в МЛС, зокрема, Девід Бекхем з його Інтером Маямі. У свої 34 роки Модріч йде на рекорд. У нього вже 5 голів плюс 5 асистів, і він цілком міг би побити показник продуктивності свого найкращого сезону в Реалі, якби не вплив карантину на сезон, що безстроково завис у повітрі. Попрощатися з легендою ось так, на обірваному слові було б не дуже красиво. Та й ставати другорядним гравцем хорвату аж ніяк не хочеться. Мадрид відчуває готовність прийняти будь-яке рішення Модріча.

Ашраф повертається – кого позбутися: Марсело чи Одріосоли

Марокканський латераль провів 2 відмінні сезони в Борусії Дортмунд. Іспанські журналісти вже не раз стверджували, що Зідан особисто наполягає на його поверненні, а гравець вимагає гарантій ігрової практики, адже має на столі не одну спокусливу пропозицію. Ашраф у 21 рік вже практично подвоїв цифри першого сезону в Бундеслізі: 7 голів та 10 асистів у чемпіонаті Німеччини та ЛЧ. Хакімі значно універсальніший за своїх конкурентів – він здатен закрити позицію на обох флангах оборони та навіть півзахисту. Де б не грав, забивав м'ячі. Хоча на правому фланзі його результативність значно вища.

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Головний тренер уже давно визначився, кого потрібно продавати. Одріосолу навіть віддали в оренду до Баварії, але там 24-річний іспанець провів лише 2 матчі з нового року. Більшість фанатів з тих майже 70 тисяч, які проголосували на сайті Марки, також вказують на двері Альваро. Утім, перевага Марсело тут хитка – лише 2%. Проти бразильця, традиційно, декілька чинників: нестабільна гра, проблеми в обороні та вік – йому майже 32. Та й знайти клуб, який заплатить за Одріосолу хоча б наближену до 30-40 мільйонів євро суму (орієнтовно саме стільки вивалили Реал Сосьєдаду), буде ой як непросто в нинішні часи.

Лука Йовіч – курс бунтаря-невдахи на АПЛ?

Експеримент Зідана визнали провальним усі. Безглуздо витрачені 60 мільйонів євро – по 30 на кожен гол 22-річного форварда. Бензема залишається серед недоторканних, а ось Йовіча намагатимуться прилаштувати кудись у напрямку англійської Прем'єр-ліги. У сербську пресу, до слова, вже запустили чутки про інтерес Челсі. Лука не тільки не заповнив діру голів, яка до мадридського сорому світить на всю Європу після продажу Роналду. Серб ще й наплював на карантин, коронавірус та прохання Реала просто заради своєї коханої. На фоні інтересу до Холанда (Борусія Д, фаворит перегонів), Лаутаро Мартінеса (Інтер) та Харрі Кейна (Тоттенхем) очевидно, що Йовіч не входить у плани Зідана. Єдиний його шанс повернутися на Бернабеу – успішна оренда.

Ареола чи Лунін – вічна дискусія триває, фанати безжальні

Іноді складається враження, що Реал не був би собою, якби заспокоївся з позицією голкіпера. Минулого літа ніяк не могли визначитися, хто буде основним – Куртуа чи Навас. У підсумку Кейлор "злиняв" у ПСЖ, визнавши свою поразку, а від цього постраждав Лунін. Страж воріт збірної України втратив чергові півроку, просидівши на банці Вальядоліда. Тепер же дебати точаться навколо дублера бельгійця. Зідан не до кінця довіряє Андрію, хоча успіхи у складі Ов'єдо могли б збільшити його шанси. Та чи згадає хтось про них після того хаосу, який влаштувала пандемія коронавірусу?

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У Мадриді самі не можуть зрозуміти, чого хочуть. То Реал робить очевидну ставку на Луніна як своє майбутнє, то починає дивитися на значно серйозніший досвід Ареоли. ПСЖ не зацікавлений в його поверненні, розраховуючи лише на Доннарумму та Наваса. Сам француз комфортно почувається в Мадриді, де йому не бракує земляків. Луніну може допомогти... Юрген Клопп, який шукає нового воротаря для Ліверпуля, адже відсутність Аліссона коштувала "червоним" Ліги чемпіонів. Німецький керманич, за інформацією Defensa Central, зацікавився послугами саме Ареола. А потреба економити в часи гігантської фінансової кризи може змусити мадридських босів повернутися до найпростішого рішення – залишити гравця, за якого вони вже давно заплатили понад 8 мільйонів євро.

Позитивом для Луніна є його оцінка фанатами Реала. Відразу 70 відсотків з понад 50 тисяч опитаних виступили за варіант повернення 21-річного українця. І лише 30% наполягають на повноцінному підписанні Ареола. Альфонс, до слова, опинився у групі ризику після провального матчу проти Реал Сосьєдада, який обернувся вильотом з Кубка Іспанії. Після цього Зідан регулярно залишав його на лаві запасних, хоча раніше випускав і в Лізі чемпіонів, і у Прімері. Іспанська преса рапортує, що Зізу не пробачив фіаско 3:4 цілій групі гравців, які згодом не отримали жодного шансу виправитися. Утім, Marca наводить побоювання щодо Луніна, які збільшують імовірність нової оренди. Мовляв, він так і не освоївся в еліті, тому краще було б випробувати його в тому ж Бетісі (середній клас Ла Ліги), але тільки за умов гарантування практики.

Ван де Беек – спроба №2

Хлопець, який забивав Динамо у 2018 році, блокуючи вихід киян з плей-офф Ліги чемпіонів, продовжує мріяти про підкорення Мадрида. Реал досяг усної домовленості з Аяксом щодо трасферу 22-річного півзахисника збірної Нідерландів. Утім, Зідан вкотре може наполягати на придбання Погба, немов вередлива дитина. З іншого боку в умовах зменшення доходів вивалити за всю операцію 250 мільйонів євро (бюджет на трансфер і зарплату) – надто великий ризик. Манчестер Юнайтед і Ювентус перебуваються у стані повної готовності щодо придбання ван де Беека, тому Реалу потрібно швидше думати. Фанати "вершкових" однозначні, як щодо Луніна – 70% за підписання Донні.

Едегор і Реал – у них різні інтереси?

Норвезький півзахисник став таким собі зразковим прикладом для всіх інших орендованих зірочок Мадрида. За свій перший повноцінний сезон в Іспанії забив 7 м'ячів, віддав 8 гольових пасів, відзначився у матчі проти Реала на Бернабеу, вибивши з Кубка Короля команду, якій належить. Сосьєдад орендував 21-річного Едегора на 2 роки, але влітку цю угоду можна переглянути. Невирішені питання з кадровою чисткою дещо ускладнюють його повернення. Мартін йде шляхом Ашрафа, вимагаючи певних гарантій ігрового часу. Тим паче, що він мріє пограти в основі Норвегії на Євро-2020, відкладеному на рік, куди ще потрібно пройти через плей-офф Ліги націй. Едегор – ідеальний варіант для зміцнення Реала. Фізика, техніка, результативний вертикальний футбол, вражаюча якість, захват вболівальників, і все це безкоштовно.

Себальйос – ласий шматочок, але не для Зідана

Дані не має шансів заграти в Реалі. Принаймні до того моменту, поки його тренує Зізу. Якщо хоче поїхати на Чемпіонат Європи, не може дозволити собі залишатися в Мадриді. Оренда в лондонський Арсенал допомогла йому з іграми за національну команду Іспанії. Голи, асисти – як на клубному рівні, так і у збірній потроху пішло. Та головний здобуток полягав у появі стабільної практики. Можливо, йому варто піти шляхом Маркоса Льоренте, дубль якого за Атлетіко не так давно вибив Ліверпуль з ЛЧ? Пропозицій не бракуватиме, і Реал сподівається, що на 23-річному півзахисникові може добряче заробити.

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