Жирона не удержала победу над Бетисом, что давало возможность мадридцам занять первое место в турнирной таблице.

Реал без Лунина вырвал победу над Алавесом – Мадрид обошел Жирону и взял зимнее золото, но потерял еще двух лидеров

Реалу в основное время не удалось поразить ворота Алавеса. Впрочем, победу все же "сливочные" одержали. На второй компенсированной минуте Васкес забил гол, который сделал его команду зимним чемпионом. Сейчас Реал находится на первом месте с 35 очками, опережая Жирону Довбика и Цыганкова только по дополнительным показателям. Алавес занимает 15 место с 16 баллами.