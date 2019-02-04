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Тренер Айнтрахта Хюттер рассказал о подготовке команды к матчам с Шахтером

16:41 74 Читати українською
Тренер Айнтрахта Хюттер рассказал о подготовке команды к матчам с Шахтером
Адольф Хюттер / Фото: соцсети

Главный тренер Айнтрахта Адольф Хюттер считает, что его команда будет подготовленной к матчам против Шахтера.

"Уверяю вас, дончан мы изучаем детально и знаем о них очень много. Если коротко: у Шахтера – очень хорошая команда.

И Айнтрахт, и Шахтер прекрасно играют в атаке, но при этом испытывают определенные проблемы в обороне? В этом тезисе что-то есть, но, честно говоря, не стал бы проводить параллели.

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В ближайшее время нас ждут тяжелые матчи в Бундеслиге, пока мы сконцентрированы на них. Будем прибавлять от игры к игре. Но и Лига Европы для нас очень важна, и к встречам с Шахтером мы подойдем во всеоружии", – цитирует Хюттера"Сегодня".

Напомним, Шахтер встретится с Айнтрахтом в 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок состоится 14 февраля, а ответный матч запланирован на 21 февраля.

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Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

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