toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - БОТЕВ ВЕСТ ХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ

Тренер Айнтрахта Хюттер розповів про підготовку команди до матчів з Шахтарем

16:41 101 Читать на русском
Тренер Айнтрахта Хюттер розповів про підготовку команди до матчів з Шахтарем
Адольф Хюттер / Фото: соцмережі

Головний тренер Айнтрахта Адольф Хюттер вважає, що його команда буде готовою до матчів проти Шахтаря.

"Запевняю вас, донеччан ми вивчаємо детально і знаємо про них дуже багато. Якщо коротко: у Шахтаря – дуже хороша команда.

І Айнтрахт, і Шахтар прекрасно грають в атаці, але при цьому відчувають певні проблеми в обороні? У цій тезі щось є, але, чесно кажучи, не став би проводити паралелі.

Тотовицький: Гадаю, Шахтар вже готовий до матчів проти Айнтрахта

Найближчим часом на нас чекають важкі матчі в Бундеслізі, поки ми сконцентровані на них. Будемо додавати від гри до гри. Але і Ліга Європи для нас дуже важлива, і до зустрічей з Шахтарем ми підійдемо у всеозброєнні", – цитує Хюттера "Сегодня".

Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з Айнтрахтом у 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок відбудеться 14-го лютого, а матч-відповідь заплановано на 21 лютого.

Тренер – злий геній Динамо і Шахтаря, гравці – суперники збірної України. Айнтрахт: все про опонента "гірників" у ЛЄ

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
до матчу
10
дн
:
3
год
:
53
хв
Айнтрахт Франкфурт
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Ліга Європи Адольф Хюттер Адольф Хюттер Шахтар - Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
53
хв
Фрозіноне
20:00
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук