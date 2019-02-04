Тренер Айнтрахта Хюттер розповів про підготовку команди до матчів з Шахтарем

Головний тренер Айнтрахта Адольф Хюттер вважає, що його команда буде готовою до матчів проти Шахтаря.

"Запевняю вас, донеччан ми вивчаємо детально і знаємо про них дуже багато. Якщо коротко: у Шахтаря – дуже хороша команда.

І Айнтрахт, і Шахтар прекрасно грають в атаці, але при цьому відчувають певні проблеми в обороні? У цій тезі щось є, але, чесно кажучи, не став би проводити паралелі.

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Найближчим часом на нас чекають важкі матчі в Бундеслізі, поки ми сконцентровані на них. Будемо додавати від гри до гри. Але і Ліга Європи для нас дуже важлива, і до зустрічей з Шахтарем ми підійдемо у всеозброєнні", – цитує Хюттера "Сегодня".

Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з Айнтрахтом у 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок відбудеться 14-го лютого, а матч-відповідь заплановано на 21 лютого.

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