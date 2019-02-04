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Тотовицкий: Думаю, Шахтер уже готов к матчам против Айнтрахта

15:59 60 Читати українською
Тотовицкий: Думаю, Шахтер уже готов к матчам против Айнтрахта
Андрей Тотовицкий / ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Андрей Тотовицкий поделился впечатлениями от матча против Ботева (6:1).

"Для каждого футболиста главное – это победа команды, но приятно и самому отличиться (Тотовицкий оформил дубль в ворота Ботева – прим. "Футбол 24"). Не скажу, что соперник сегодня совсем легкий, просто мы хорошо настроились, действовали агрессивно и у нас лучше получалось. Мне было полезно сыграть два тайма, потому что давно не было такой практики.

Шахтер – Ботев – 6:1 – видео голов и обзор матча

Важно доверие тренера. Еще есть три дня собрания, но чувствую, что мы уже готовы к Айнтрахту. Следим за противником, изучаем его, а уже ближе к матчу будет предметный разбор", – цитирует Тотовицкого прес-служба "горняков".

Отметим, Шахтер камня на камне не оставил от Ботева в контрольном матче.

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Товарищеские матчи

Шахтер - Ботев: Понедельник 04 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
6 : 1
Ботев
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