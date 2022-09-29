Талант из дортмундской Боруссии пытается выбить себе оклад в размере 6 миллионов евро.

Нападающий дортмундской Боруссии Юссуфа Мукоко отказывается продлевать истекающий контракт в надежде выбить себе высокую зарплату. Об этом информирует Bild.

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Согласно источнику, Мукоко хочет зарабатывать в Дортмунде 6 миллионов евро в год. Боруссия готова предложить игроку в два раза меньше. Именно столько (3 миллиона евро) зарабатывает главный талант Боруссии Джуд Беллингем.

Напомним, что после провального прошлого сезона руководство Боруссии решило снизить зарплатную ведомость команды. Новая клубная политика Дортмунда подразумевает зарплату в зависимости от успехов в турнирах.

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