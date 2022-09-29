Нападник дортмундської Боруссії Юссуфа Мукоко відмовляється продовжувати контракт, який закінчується влітку 2023 року, сподіваючись вибити собі високу зарплату, повідомляє Bild.

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За інформацією джерела, Мукоко хоче заробляти у Дортмунді 6 мільйонів євро на рік. Боруссія готова запропонувати гравцю вдвічі менше. Саме стільки (3 мільйони євро) заробляє головний талант Борусії Джуд Беллінгем.

Нагадаємо, що після провального минулого сезону керівництво Борусії вирішило зменшити зарплатну відомість команди. Нова клубна політика Дортмунда передбачає зарплату залежно від успіхів у турнірах.

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