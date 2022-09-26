Полузащитник Борусии Д Джуд Беллингем все ближе к мечтательному переходу в Мадрид.

Реал следит за Беллингемом с 2019 года и периодически контактирует с англичанином по поводу возможного трансфера. Так, руководство "сливочных" попросило Джуда не продлевать контракт с Боруссией Д (рассчитанный до июня 2025 года – прим.) прошлым летом, сообщает Marca.

Боруссия Д предлагает скидку 57 миллионов на Беллингема – Реал будет бороться с 4-мя топ-клубами Англии

Англичанин так и сделал, несмотря на большое давление, параллельно отклонив предложение Ливерпуля, который очень хотел подписать таланта. Этот шаг в очередной раз показывает, что хавбек хочет перебраться именно в Реал.

Ранее сообщалось, что Реал видит в Беллингеме замену Модричу. До этого мадридцы приобрели Чуамени и Кавамингу, которые должны стать заменой Каземиро (уже в МЮ – прим.) и Кроосу.

К слову, в текущем сезоне Джуд сыграл в 10 матчах за Боруссию Дортмунд, отличившись 3 голами. Transfermarkt оценивает хавбека в 90 млн евро.

Рейтинг главных талантов мира: Беллингем лучший, доминирование Бундеслиги, россиянин – пустое место