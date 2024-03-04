"Мы сыграли не очень хорошо. Мы были хороши лишь первые 15-20 минут. Должны быть самокритичными. Это правда, что мы добыли очко на тяжелом поле, но у меня нет хорошего ощущения, что команда могла выиграть игру. Но такое случается на протяжении всего сезона. Травмы повлияли на нас. Единственным положительным моментом, пожалуй, можно назвать защиту, потому что они создали очень мало моментов для нас.

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Травмы де Йонга и Педри, видимо, повлияли на нас, потому что они важны в нашей игре. Жаль Педри, потому что он играл очень хорошо, как и де Йонг. Жаль, потому что я представляю, как нам будет их не хватать, как это случилось сегодня. Есть ощущение разочарования. Они – те, кто придает команде индивидуальности. Будем надеяться, что их потери будут меньшими, чем ожидалось.

Педри сделал все, чтобы выздороветь и быть здоровым. Мы позаботились обо всех деталях, и это происходит снова. Возможно, мы должны сделать больше со своей стороны, чтобы он больше не травмировался. Он вернется сильнее и он вернется хорошо.

Раздевалка страдает, когда мы не выигрываем, а тем более зная, что возможности были хорошие. Мы должны были больше верить в то, что делаем. Но Атлетик также очень хорошо защищался. В начале у нас было ощущение, что мы можем победить, но потом оно значительно уменьшилось. Нам хватало амбиций, но, возможно, надо было больше верить.

Замена Ламина Ямала? Он накапливал минуты в не знаю скольких играх в возрасте 16 лет. Мы планируем так, чтобы не было травм, которые у нас случаются. Мы стараемся делать профилактику и распределять минуты, чтобы избежать подобных ситуаций. Мы заботимся о Ламине, потому что он подросток, мы не должны об этом забывать.

Это не оправдание, но нам очень не повезло. Мы потеряли двух полузащитников, которые находятся на очень хорошем уровне. Но мы должны сделать намного больше, мы должны были больше верить. Победа дала бы нам удар по таблице. Это очко, и мы должны продолжать идти вперед", – цитирует Хави AS.

Напомним, Барселона сейчас находится на третьей строчке в турнирной таблице с 58 баллами. От Реала каталонцы отстают на восемь пунктов.

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