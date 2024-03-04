"Блаугранас" вынуждены искать нового наставника для команды, поскольку 44-летний испанец решил покинуть клуб после завершения сезона. Хави не изменил своего решения, несмотря на то, что президент Барселоны неофициально предлагал ему остаться.

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Как сообщает Cadena SER, спортивный директор Деку мечтает вернуть в Каталонию Луиса Энрике. Именно наставник ПСЖ является фаворитом среди других кандидатов. Тренера парижан критикуют за его взаимоотношения с Килианом Мбаппе, а ряд решений французского клуба не устраивают Луиса Энрике. Испанец может рассмотреть расторжение контракта с ПСЖ.

Даже если испанец будет свободным агентом летом, у Барселоны все еще остается проблема с финансовым аспектом. Каталонцы должны снижать свои расходы на команду, поэтому не смогут предложить Луису Энрике достойный контракт.

Напомним, что среди кандидатов на замену Хави назывались такие имена, как Томас Тухель, Ханси Флик, Роберто Де Дзерби и Хаби Алонсо.

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