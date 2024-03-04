"Ми зіграли не дуже добре. Ми були хороші лише перші 15-20 хвилин. Повинні бути самокритичними. Це правда, що ми здобули очко на важкому полі, але у мене немає гарного відчуття, що команда могла виграти гру. Але таке трапляється протягом усього сезону. Травми вплинули на нас. Єдиним позитивним моментом, мабуть, можна назвати захист, тому що вони створили дуже мало моментів для нас.

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Травми де Йонга та Педрі, мабуть, вплинули на нас, тому що вони важливі в нашій грі. Шкода Педрі, тому що він грав дуже добре, як і де Йонг. Шкода, тому що я уявляю, як нам буде їх не вистачати, як це сталося сьогодні. Є відчуття розчарування. Вони – ті, хто надає команді індивідуальності. Будемо сподіватися, що їхні втрати будуть меншими, ніж очікувалося.

Педрі зробив все, щоб одужати і бути здоровим. Ми подбали про всі деталі, і це відбувається знову. Можливо, ми повинні зробити більше зі свого боку, щоб він більше не травмувався. Він повернеться сильнішим і він повернеться добре.

Роздягальня страждає, коли ми не виграємо, а тим більше знаючи, що можливості були хороші. Ми повинні були більше вірити в те, що робимо. Але Атлетік також дуже добре захищався. На початку у нас було відчуття, що ми можемо перемогти, але потім воно значно зменшилося. Нам не бракувало амбіцій, але, можливо, треба було більше вірити.

Заміна Ламіна Ямала? Він накопичував хвилини у не знаю скількох іграх у віці 16 років. Ми плануємо так, щоб не було травм, які у нас трапляються. Ми намагаємося робити профілактику і розподіляти хвилини, щоб уникнути подібних ситуацій. Ми піклуємося про Ламіна, тому що він підліток, ми не повинні про це забувати.

Це не виправдання, але нам дуже не пощастило. Ми втратили двох півзахисників, які знаходяться на дуже хорошому рівні. Але ми повинні зробити набагато більше, ми повинні були більше вірити. Перемога дала б нам удар по таблиці. Це очко, і ми повинні продовжувати йти вперед", – цитує Хаві AS.

Нагадаємо, Барселона наразі перебуває на третій сходинці у турнірній таблиці з 58 балами. Від Реала каталонці відстають на вісім пунктів.

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