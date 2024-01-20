КАН, 2-й тур

Гвинея – Гамбия – 1:0

Гол: Комара, 70

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Гвинея сделала шаг к выходу в плей-офф, обыграв Гамбию. несмотря на старания в первом тайме номинальных хозяев, им не удалось поразить ворота соперника. Впрочем, Гвинея и не позволила Гамбии создать хоть что-то опасное возле своей штрафной площадки. Единственный гол забил Камара на 70 минуте матча.

В группе C лидирует Сенегал с шестью баллами. Гвинея находится на втором месте с четырьмя очками, а Камерун набрал один пункт. Гамбия не получила ни одного балла и вылетает из турнира.

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