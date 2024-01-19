Состоялся очередной матч Кубка африканских наций. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

КАН, 2-й тур

Группа B

Кабо-Верде – Мозамбик – 3:0

Голы: Бебе, 32, Мендеш, 51, Кевин, 69

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Кабо-Верде без проблем справился с Мозамбиком и оформил путевку в плей-офф Кубка Африки. Открыл счет в матче бывший нападающий Манчестер Юнайтед Бебе со штрафного с 40 метров. Удар получился настолько мощный, что вратарь не справился с ним, хотя правильно выбрал позицию. К слову, Бебе считается трансферным провалом Манчестер Юнайтед. Он сыграл за манкунианцев лишь в семи матчах за три года и чаще отправлялся в аренды.

Во втором тайме Кабо-Верде продолжил избиение соперника. Мендеш удвоил счет, а Кевин забил еще один шедевр в матче. Ланини получил мяч из-за пределов штрафной и пробил на силу. Опять голкипер Мозамбика ничем не смог помочь своей команде. Финальный свисток зафиксировал победу Кабо-Верде со счетом 3:0

Таким образом команда Бубишты лидирует с шестью баллами в таблице. Египет имеет два очка, Гана набрала один пункт, как и Мозамбик.

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