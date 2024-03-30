Полузащитник сборной Исландии Альберт Гудмундссон поделился эмоциями от поражения сборной Украины (1:2) в финале плей-офф на выход на Евро-2024.

"Это тяжело принять, но жизнь продолжается. Удачи Малиновскому (оба футболиста вместе выступают в Дженоа, – прим.) и Зинченко!" – написал Гудмундссон на своей странице в социальной сети Instagram.

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Украинский полузащитник Арсенала поспешил отреагировать на пожелания, написав в комментариях: "Baller", что на британском сленге означает "выдающийся футболист".

Напомним, именно Гудмундссон стал автором единственного мяча в ворота сборной Украины – его гол был выбран лучшим в плей-офф отбора к Евро-2024.

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