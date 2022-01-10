Вингер Ювентуса Федерико Кьеза не сможет помочь как клубу, так и национальной сборной в решающий отрезок сезона.

Врачи Ювентуса подтвердили, что Кьеза повредил переднюю левую крестообразную связку, сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что игроку понадобится операция. Сроки восстановления пока неизвестны, но обычно реабилитация от разрыва "крестов" длится не менее полугода. Таким образом Федерико точно не сыграет за Италию в плей-офф квалификации к ЧМ-2022, а также не поможет и Ювентусу до конца сезона 2021/22.

Добавим, что Кьеза провел 18 матчей в этом сезоне, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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