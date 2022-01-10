У матчі 21-го туру Серії А Федеріко К'єза порвав хрестоподібні й більше не зіграє у нинішньому сезоні. Тому клуб вирішив не відпускати Деяна Кулусевскі, повідомляє Football Italia з посиланням на Sky Sport.

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Зазначається, що Ювентус буде відхиляти будь-які пропозиції щодо 21-річного шведа. Раніше повідомлялося, що Кулусевскі взимку змінить клубну прописку. Антоніо Конте розраховував забрати футболіста в Тоттенхем.

Окрім того, Ювентус вирішив підписати іще одного нападника. Туринці розглядатимуть вільного агента, або ж гравця, якого можна буде підписати на правах оренди.

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