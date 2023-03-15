Травма Ярмоленко: Ребров озвучил сроки возвращения капитана сборной Украины
Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров сообщил, когда ждет Андрея Ярмоленко на поле.
"Ярмоленко не достиг уровня готовности, необходимого для следующего матча с Аль-Насром (17 марта, – прим.), но его возвращение в команду очень близко.
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Мы надеемся увидеть его на поле с одноклубниками после паузы на матчи сборных", – цитирует Реброва официальный сайт Аль-Айна.
Напомним, Ярмоленко травмировался 25 февраля в матче Суперкубка ОАЭ с Аль-Шарджей (0:1).
К слову, капитан сборной Украины получил вызов в национальную команду на первый матч квалификации к Евро-2024 против Англии (игра пройдет 26 марта в Лондоне). Ранее и. о. главного тренера "сине-желтых" Руслан Ротань отмечал, что Ярмоленко имеет менее 50% шансов полноценно подготовиться к поединку такого уровня.
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