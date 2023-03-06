Состав сборной Украины на первый официальный матч в 2023 году может иметь несколько неожиданностей.

Блогер Михаил Спиваковский взял интервью у Руслана Ротаня, который временно будет исполнять обязанности главного тренера "сине-желтых". Ведущий ТаТоТаке поделился следующей информацией относительно возможного состава на игру против Англии:

– Сергей Ребров давал Ротаню консультации перед выбором заявки. Кроме анонсированного Евгения Коноплянки, сюрпризов немного;

– Травмированные Илья Забарный и Андрей Ярмоленко имеют менее 50% шансов полноценно подготовиться к поединку такого уровня;

– Виталий Миколенко сместится с фланга и составит компанию "железному" Николаю Матвиенко в центре защиты – необычная пара левоногих. Слева безальтернативным вариантом станет Эдуард Соболь;

– Роман Яремчук и Руслан Малиновский рискуют выпасть из основы. Артем Довбик сейчас выглядит гораздо лучше форварда Брюгге, а Георгий Судаков имеет отличную связь с Мудриком и тем же Матвиенко.

Напомним, сборная Украины начнет свой сбор 20 марта в Лондоне. Поединок против Англии в рамках отбора Евро-2024 состоится 26 марта на стадионе Уэмбли.

Сборная Украины – всадник без головы: Ротань не нужен, альтернативный кандидат и фактор Мудрика