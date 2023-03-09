"Если мне доверили, то стараюсь быть ответственным и довести дело до конца. Отдам все силы, если в меня верят. Если бы этого не было – ну сидел бы на одном стуле. Я достаточно хорошо чувствовал себя с молодежной сборной.

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Сомневался ли я? Немного. Но почему бы нет? Когда тебе звонит будущий тренер и верит в тебя. Тем более, что я его очень сильно уважаю. Как игрока и как тренера. Если он просит, то почему бы не протянуть руку и не помочь? Если он во мне видит то, что он может дальше продолжать. Это же наоборот классно, когда одно направление. В этом нет ничего плохого. Для меня это бессонные ночи, где-то надо больше аналитики. Потом будем это вспоминать как классный сон.

Откуда такая уверенность, что Ребров станет главным тренером сборной Украины? С ним идут переговоры. Считаю, это единственная кандидатура сегодня, которая способна вывести сборную на новый качественный уровень.

Первым мне позвонил Ребров, второй звонок в тот день – от Павелко, третий – от Андрея Ярмоленко. Моя первая реакция? Не мог поверить, что такое возможно. Потом уже когда начали общаться, то я взял время на размышления. В голове прокрутил, оценил. Ситуация такова, что нельзя отказывать, когда тебе доверяют защищать честь страны. Нельзя как минимум говорить "нет". Понимаем, какая ситуация в стране, идет война. Если глубоко посмотреть, то не каждый тренер будет согласен сыграть матч с Англией. Нужно было принять решение.

Кто был инициатором? Видимо, Сергей Станиславович. Может, он видит во мне какую-то перспективу. Может, нравится, в какой футбол играет молодежная сборная. Знаю, что он за нами следит", – рассказал Ротань в интервью ТаТоТаке.

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