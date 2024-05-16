Жирона после последнего матча сезона (против Гранады, который состоится 25 мая в 22:00 на Монтиливи) планирует провести большой праздничный парад, сообщает AS.

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По информации источника, мероприятие состоится 26 мая. Игроки и тренерский штаб проедут по улицам города в открытом автобусе, а затем приедут на встречу к мэру, где с балкона ратуши выступят с речью. Кроме того, состоится несколько концентров, а также фанаты смогут пообщаться с футболистами.

Напомним, за два тура до финиша Жирона идет третьей и может завершить сезон на любой позиции со второй по четвертую.

К слову, форвард команды Артем Довбик продолжает борьбу за Пичичи – В активе украинца 20 голов и он на 1 мяч опережает Джуда Беллингема из Реала и Александера Сёрлота из Вильярреала.

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