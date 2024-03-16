Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков прибудет в расположение сборной Украины в Марбелье в субботу, 16 марта, во второй половине дня, сообщает журналистка Влада Зинченко.

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Ожидается, что тренерский штаб и врачи будут решать сможет ли игрок принять участие в матче против Боснии и Герцеговины на следующей неделе.

Напомним, у Цыганкова растяжение медиальной коллатеральной связки колена. Украинец не попал в заявку каталонцев на поединок с Хетафе в Ла Лиге, который состоится сегодня, 16 марта.

К слову, ранее в лагерь "сине-желтых" уже присоединились три легионера из АПЛ – Александр Зинченко, Илья Забарный и Виталий Миколенко.

Поединок между Боснией и Украиной состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе Билино Поле. Его победитель через 5 дней в финальном противостоянии плей-офф отбора на Евро-2024 дома сыграет против победителя пары Израиль – Исландия.

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