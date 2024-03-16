“Трудно ответить, кто из этой четверки (Босния и Герцеговина, Израиль, Исландия и Украина, – прим.) является главным претендентом на место в заветной четверке. Ведь на кону каждая из команд имеет участие в европейском первенстве, а это гордость и престиж для любой сборной. Естественно, что в такой ситуации каждая из них будет выкладываться в этих поединках максимально. И тут уже многое будет зависеть от настроя, мотивации и готовности команд.

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Однако, на мой взгляд, самые реальные шансы пробиться на Евро в Германию имеет все-таки сборная Украины. И не только потому, что на бумаге ее состав выглядит несколько лучше. За последние 2–3 года в составе этой сборной появилась целая группа молодых талантливых футболистов, которые нашли свое место в очень серьезных клубах Европы, где стали не простыми статистами, а лидерами и авторитетами, о которых говорит вся футбольная Европа. Когда костяк твоей сборной составляют игроки, выступающие в пятерке сильнейших чемпионатов континента, это уже серьезный и весомый аргумент.

Но для меня важен и другой момент – это стиль игры команды, ее футбольная философия и приоритеты. Футбол, в который сегодня играет сборная Украины, – это современный, модерновый, европейский уровень. Это дух времени. Возможно, в украинцев не всегда и не все получается, но эта команда на правильном пути, а потому и логичный прогресс, который мы наблюдаем в ее игре в последние годы", – сказал Тедеско в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины 21 марта в рамках плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет с Боснией и Герцеговиной. В случае успеха "сине-желтые" через 5 дней в финальном противостоянии встретятся с победителем пары Израиль – Исландия. Если Украина пробьется на чемпионат Европы, то попадет в группу к Бельгии, Румынии и Словакии.

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