Український півзахисник Жирони Віктор Циганков прибуде у розташування збірної України в Марбельї у суботу, 16 березня, у другій половині дня, повідомляє журналістка Влада Зінченко.

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Очікується, що тренерський штаб і лікарі вирішуватимуть чи зможе гравець взяти участь у матчі проти Боснії і Герцеговини наступного тижня.

Нагадаємо, у Циганкова розтягнення медіальної колатеральної зв'язки коліна. Українець не потрапив у заявку каталонців на поєдинок з Хетафе у Ла Лізі, який відбудеться сьогодні, 16 березня.

До слова, раніше до табору "синьо-жовтих" вже приєднались три легіонери з АПЛ – Олександр Зінченко, Ілля Забарний та Віталій Миколенко.

Поєдинок між Боснією і Україною відбудеться 21 березня в місті Зениця на стадіоні Біліно Поле. Його переможець через 5 днів у фінальному протистоянні плей-офф відбору на Євро-2024 вдома зіграє проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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