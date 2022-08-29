"Большое спасибо (на украинском, далее – на английском). Прошлый год был ужасным. Для меня, но особенно для клуба и Украины. Впрочем, во время реабилитации я всегда чувствовал поддержку всех в клубе Шахтер.

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Я мог уйти, но чувствовал, что это неправильно. Я хочу поблагодарить другие клубы за такой интерес ко мне. Теперь я сильнее, чем когда-либо, и хочу отплатить клубу... Вперед!" – написал Траоре в соцсетях.

Напомним, буркиниец пропустил 11 месяцев из-за травмы колена и остался единственным легионером Шахтера, который не покинул клуб после полномасштабного вторжения России.

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