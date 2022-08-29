Шахтер объявил окончательное решение по Траоре – нападающий оставался единственным легионером из прошлогоднего состава
Шахтер все-таки сохранит маленькую долю зарубежных исполнителей на новый сезон.
"Горняки" официально подтвердили, что нападающий Лассина Траоре остается в команде.
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Напомним, год назад Шахтер заплатил Аяксу за буркинийца 10 млн евро. Форвард мощно начал выступления за дончан (9 голов в 14 матчах), но получил тяжелую травму колена в поединке ЛЧ против Интера. Траоре не выходил на поле с сентября прошлого года, а после начала полномасштабной войны остался единственным легионером "горняков" (Джурасек и Тейлор приехали уже этим летом).
Шахтер поблагодарил 21-летнего нападающего за верность и подтвердил, что тот присоединится к команде перед следующим матчем против Руха.
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