“Арбитр ПФЛ, который работает на матчах Первой и Второй лиги, ехал в Одессу. Ехал судить матч любителей, его пригласили. В Одессе на вокзале его встретили ТЦК и забрали. Несколько дней он провел с ними. Через несколько дней его отпустили, сейчас он уже дома.

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Но история стала прецедентом, о котором уже говорят в УАФ. Потому что арбитры не имеют бронирования. У нас Карпаты уже получили статус критически важного предприятия. Ранее это сделали Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Заря, Оболонь и Кривбасс.

Арбитры не имеют никакой возможности получить бронь, потому что не являются сотрудниками УАФ. Они сотрудничают как ФЛП. Эта ситуация напрягает многих арбитров, хотя она вряд ли будет касаться судей УПЛ. Арбитры Первой и Второй лиг задают много вопросов руководству – а что дальше, как работать? 300 арбитров в целом во всех лигах Украины. Если кого-то мобилизуют, то надо будет искать новых людей.

Сейчас все говорят о новом законе, как он будет работать на практике, как повлияет на футбол. Потому что если начнут мобилизовать часть игроков, арбитров, работников клубов, то уровень упадет еще сильнее. В межсезонье руководству УАФ нужно проводить какие-то консультации, принимать какие-то решения. Глобально ставить вопрос – что делать дальше с футболом? Нужен ли он вообще?" – рассказал журналист Владимир Зверов.

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