Состоялись очередные матчи 14 тура МЛС. Результаты и обзор игр - в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, 14 тур

Монреаль – Коламбус Крю – 1:3

Голы: Шуаньер, 45+2 – Арфстен, 19, Росси, 59, Хинестроза, 89

Орландо Сити – Интер Майами – 0:0

Цинциннати – Атланта – 1:0

Гол: Келси, 7

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Коламбус Крю с Евгением Чеберко одержал победу над Монреалем. Украинский защитник вышел с первых минут и отыграл полный матч, получив одни из самых высоких оценок. Точность передач Чеберко была 92%. Он организовал голевой момент, совершил три выноса, пять перехватов и 13 раз отдавал передачи в зону соперника.

Лионель Месси не попал в заявку на матч против Орландо Сити из-за травмы. Без аргентинца Интер Майами не сумел одержать победу. Более того, команде из Флориды не удалось даже забить в игре. Что касается Кривцова, то он вышел на поле на 86 минуте.

Кевин Келси продолжает покорять сердца болельщиков Цинциннати. Во втором матче подряд экс-игрок Шахтера забил в МЛС. Гол Келси стал единственным в матче. Напомним, что форварда присоединился к Цинциннати в апреле 2024 года и выступает за американский клуб на правах аренды.

Интер Майами лидирует в турнирной таблице МЛС с 28 баллами. Цинциннати имеет 27 пунктов, а Коламбус Крю расположился на седьмой строчке с 18 очками.