Траоре подякував Шахтарю українською і пояснив, чому не втік після початку повномасштабної війни
Нападник Шахтаря Лассіна Траоре аргументував своє рішення продовжити виступи у чемпіонаті України.
"Дуже дякую (українською, далі – англійською). Минулий рік був жахливим. Для мене, але особливо для клубу і України. Втім, під час реабілітації я завжди відчував підтримку всіх у клубі Шахтар.
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Я міг піти, але відчував, що це неправильно. Я хочу подякувати іншим клубам за такий інтерес до мене. Тепер я сильніший, ніж будь-коли, і прагну відплатити клубу... Вперед!" – написав Траоре у соцмережах.
Нагадаємо, буркінієць пропустив 11 місяців через травму коліна і залишився єдиним легіонером Шахтаря, який не покинув клуб після повномасштабного вторгнення Росії.
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