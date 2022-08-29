"Дуже дякую (українською, далі – англійською). Минулий рік був жахливим. Для мене, але особливо для клубу і України. Втім, під час реабілітації я завжди відчував підтримку всіх у клубі Шахтар.

Шахтар оголосив остаточне рішення щодо Траоре – нападник залишався єдиним легіонером з минулорічного складу

Я міг піти, але відчував, що це неправильно. Я хочу подякувати іншим клубам за такий інтерес до мене. Тепер я сильніший, ніж будь-коли, і прагну відплатити клубу... Вперед!" – написав Траоре у соцмережах.

Нагадаємо, буркінієць пропустив 11 місяців через травму коліна і залишився єдиним легіонером Шахтаря, який не покинув клуб після повномасштабного вторгнення Росії.

УПЛ: Шахтар у більшості вирвав перемогу над Кривбасом – перший гол народився у страшних муках і після моторошної травми