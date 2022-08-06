"Могу ли раскрыть детали возможных трансферов Шахтера? Читайте газеты в ближайшие несколько дней – каждый день будет хорошая новость. У нас каждые три дня будет игра. На одной позиции, по возможности, должны быть два футболиста плюс-минус одинакового уровня. К сожалению, в этой ситуации мы не можем выбирать, на 99 процентов подчеркиваем украинцев. Но мы работаем над этим.

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Надеемся, что Траоре останется с нами. Над этим мы тоже работаем. Этот парень в первый день сказал, что его история с Шахтером не закончилась, и он не может просто так уйти из команды. Его мать ему сказала, чтобы он не бросал Шахтер", – поделился Срна в интервью Tribuna.

Напомним, буркиниец перешел в Шахтер летом 2021 года за 10 млн евро, но в конце сентября серьезно травмировался и не играл до конца сезона. Траоре успел забить 9 голов в 14 матчах. Интересно, что Лассина остался единственным легионером в расположении клуба – все остальные решили воспользоваться правилом ФИФА и покинули "горняков" на правах аренды.

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