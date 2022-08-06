"Чи можу розкрити деталі можливих трансферів Шахтаря? Читайте газети у найближчі кілька днів – щодня буде гарна новина. У нас кожні три дні буде гра. На одній позиції, якщо це можливо, мають бути два футболісти плюс-мінус однакового рівня. На жаль, у цій ситуації ми не можемо обирати, на 99 відсотків наголошуємо на українцях. Але ми працюємо над цим.

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Сподіваємось, що Траоре залишиться з нами. Над цим ми також працюємо. Цей хлопець першого дня сказав, що його історія з Шахтарем не закінчилася, і він не може просто так піти з команди. Його мати йому сказала, щоб він не кидав Шахтар", – поділився Срна в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, буркінієць перейшов у Шахтар влітку 2021 року за 10 млн євро, але наприкінці вересня серйозно травмувався, і не грав до кінця сезону. Траоре встиг забити 9 голів у 14 матчах. Цікаво, що Лассіна залишився єдиним легіонером у розташуванні клубу – всі інші вирішили скористатись правилом ФІФА та покинули "гірників" на правах оренди.

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