Фенербахче, занимающий второе место в турецкой Суперлиге, настроен усилиться Лассиной Траоре. Если из-за войны войны в Украине сезон УПЛ 2022/23 не начнется, стамбульский гранд готов арендовать форварда Шахтера.

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При этом турецкий клуб стремится указать в сделке опцию выкупа игрока. Первые контакты между сторонами уже состоялись. Если сам Траоре захочет покинуть Шахтер, "горняки" готовы сесть за стол переговоров, сообщает Hurriyet.

Напомним, Траоре перешел в Шахтер из Аякса летом 2021-го за 10 млн евро. Буркиниец сразу начал забивать (9 голов в 14 матчах), но тяжелая травма в поединке ЛЧ с Интером вывела его из игры на 9 месяцев. Возвращение 21-летнего нападающего ожидается летом.

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