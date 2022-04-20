Фенербахче, який посідає друге місце в турецькій Суперлізі, налаштований підсилитися Лассіною Траоре. Якщо через війну в Україні сезон УПЛ 2022/23 не розпочнеться, стамбульський гранд готовий орендувати форварда Шахтаря.

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При цьому турецький клуб прагне вказати в угоді опцію викупу гравця. Перші контакти між сторонами вже відбулися. Якщо сам Траоре захоче покинути Шахтар, "гірники" в такому разі готові сісти за стіл перемовин, повідомляє Hurriyet.

Нагадаємо, Траоре перейшов у Шахтар із Аякса влітку 2021-го за 10 млн євро. Буркінієць одразу почав забивати (9 голів у 14 матчах), але важка травма в поєдинку ЛЧ з Інтером вивела його з гри на 9 місяців. Повернення 21-річного нападника очікується влітку.

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