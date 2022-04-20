Бразильский защитник "горняков" Марлон считает, что был просто обязан отблагодарить клуб за доброту и отношение к нему.

"На самом деле, я приехал сюда из-за того, что здесь мои партнеры по команде, они для меня как семья. С тех пор, как я приехал, меня очень тепло приняли. Я благодарен за все, что они сделали для меня.

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Честно говоря, меня родители воспитывали так, что нужно помогать. Мне кажется, это главный мотив, почему я вернулся.

Конечно, мы должны быть солидарны и настроены на то, чтобы помогать людям в такой сложной ситуации. Это моя позиция, поблагодарить Шахтер за то, что он сделал для меня", – цитирует Марлона "Футбол NEWS".

Напомним, накануне Шахтер провел третий благотворительный поединок, в котором уступил Фенербахче со счетом 0:1.

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