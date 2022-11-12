"Чувствую себя в Шахтере очень хорошо и уверенно. Я уже больше года в команде. Стараюсь помогать молодым парням и новичкам, которые присоединились к команде в этом сезоне. Хочу быть максимально полезным для Шахтера.

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Почему остался в команде после 24 февраля? Я никогда не был в такой ситуации раньше. Но команда, менеджмент и руководство клуба дали мотивацию остаться. Когда все было хорошо, я чувствовал невероятное отношение к себе. В это непростое время чувствую, что не могу подвести Шахтер. Моя ответственность сейчас – это помочь им.

Я говорил с мамой, девушкой, отцом – и они сказали: "Это твое решение, но мы думаем, что тебе стоит остаться в Шахтере и помочь команде. В прошлом сезоне ты оказался в тяжелой ситуации, а клуб помог тебе – провел хороший трансфер. У тебя был отличный старт, а потом травма. И Шахтер обо всем позаботился".

Общаюсь ли я с легионерами, которые ушли в аренду или покинули Шахтер? Да. Несколько раз говорил с Марлоном, Педриньо, Манором Соломоном и другими ребятами. Они спрашивали меня, как здесь дела. Я рассказал им все как есть: нам непросто, но я чувствую себя в безопасности и у меня все хорошо. Если я могу играть в Украине, почему они не смогут?", – сказал Траоре в интервью Tribuna.

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