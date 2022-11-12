"Почуваюся в Шахтарі дуже добре і впевнено. Я вже понад рік в команді. Намагаюся допомагати молодим хлопцям і новачкам, які приєдналися до команди цього сезону. Хочу бути максимально корисним для Шахтаря.

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Чому залишився в команді після 24 лютого? Я ніколи не був в такій ситуації раніше. Але команда, менеджмент та керівництво клубу дали мені мотивацію залишитися. Коли все було добре, то я відчував неймовірне ставлення до себе. В ці непрості часи відчуваю, що не можу підвести Шахтар. Моя відповідальність зараз – це допомогти їм.

Я говорив з мамою, дівчиною, батьком – і вони сказали: "Це твоє рішення, але ми думаємо, що тобі варто залишитися в Шахтарі і допомогти команді. Минулого сезону ти опинився у важкій ситуації, а клуб допоміг тобі – провів хороший трансфер. В тебе був чудовий старт, а потім травма. І Шахтар про все потурбувався".

Чи спілкуюсь з легіонерами, які пішли в оренду або залишили Шахтар? Так. Декілька разів говорив з Марлоном, Педрінью, Манором Соломоном та іншими хлопцями. Вони запитували мене, як тут справи. Я розповів їм все, як є: нам непросто, але я почуваюся в безпеці і в мене все добре. Якщо я можу грати в Україні, то чому вони не зможуть?", – сказав Траоре в інтерв'ю Tribuna.

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