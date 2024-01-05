Как поднять настроение другу, подарить ему свой символ и одновременно сохранить его для себя? Лайфхак от Ивана Саморано.

Вратари с номерами полевых игроков (привет Павлу Исенко), нападающие с "двойкой" или "тройкой" на спине, Марио Балотелли под 45-м номером и Никлас Бендтнер с номером 52. Мы видели много странных и оригинальных игровых номеров. Однако этот случай – совершенно нетипичный. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о самом неожиданном номере на футболке в матче Лиги чемпионов.



Чемпионат 1997/1998 миланский Интер завершил на второй строчке в Серии А и с Кубком УЕФА в комнате трофеев. Следующий сезон "черно-синие" начинали в Лиге чемпионов. Во Втором квалификационном раунде Интер встретился с латвийским гегемоном Сконто.

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Поединок в середине августа открывал новый сезон. Интер принимал соперника в Пизе, выставил боевой состав и уверенно победил 4:0. Два гола плюс ассист оформил нападающий хозяев Иван Саморано. К нему было приковано повышенное внимание, но не из-за его результативной игры.

Вот фото, объясняющее, что особенного случилось с чилийским форвардом.

Практически всю карьеру Саморано провел с "девяткой" на спине. Однако на премьерный матч нового сезона Иван вышел с новым номером – 18. Если внимательно присмотреться к фото, можно заметить знак между цифрами 1 и 8. И этот знак "плюс" (+). Можно подумать, что это ошибка: чего только не увидишь в матчах квалификации ЛЧ. Там и футболки без фамилий, и с отклеенными номерами. В конце концов, 90-е на улице.

Однако фишка с номером Саморано не являлась одноразовой акцией во время второстепенного матча. В стартовом поединке группового этапа Лиги чемпионов чилиец сыграл против Реала на Сантьяго Бернабеу с аналогичным математическим примером 1+8. Так продолжалось и дальше – во всех официальных матчах сезона Иван выходил с неожиданной комбинацией цифр не только на футболке, но и на шортах.

В чем причина трансформации с 9 на 1+8? Уже много лет идут споры по поводу правильного ответа. Главная версия – переход в лагерь "нерадзурри" Роберто Баджо. Звездный новичок якобы попросил привычный 10-й номер, но он был занят бразильцем Роналдо. "Зубастик" согласился уступить легенде с одним условием – ему дадут "девятку", которой владел Саморано.

В подтверждение подобной гипотезы в пресск приводили диалог между спортивным директором Интера Сандро Маццолой и Саморано. По итогу разговора Иван согласился на красивый жест, но попросил клуб уладить вопрос с соответствующими органами и вставить между "единицей" и "восьмеркой" плюс. Вскоре президент Интера Массимо Моратти получил согласие федерации.

В первых поединках чилиец использовал скотч, а впоследствии Nike начал производить оригинальную футболку с 1+8 на спине. Парадоксально и даже в Лиге чемпионов Саморано играл с уникальным номером (и забивал Реалу). Правда, в официальных протоколах Ивану приписывали 18 номер.

Для Ивана цифра "9" являлась своеобразным символом и памятью об отце Луисе Саморано. В свое время Саморано-старший также играл в футбол с "девяткой" на спине. Из-за болезни Луис рано умер – на тот момент его сыну исполнилось 13 лет.

В одном из интервью Иван Саморано подтвердил теорию о добровольной передаче номера в пользу Роналдо:

У меня был лучший форвард в мире в качестве партнера по команде – Луис Назарио де Лима Роналдо. Наблюдать за ним на тренировке было настоящим удовольствием. Его физика, техника, скорость, игра один в один – это было невероятно. Сначала он взял 10-й номер в Интере и ничего мне не сказал. После чемпионата мира-1998 Роналдо вернулся уставшим и расстроенным. Однажды Маццола предложил: "Почему бы нам не дать Рони его любимую "9"? Он будет счастлив.

Другая версия появления странного номера выглядит менее реалистично, но встречается в СМИ. В нем не фигурирует Роберто Баджо. Все потому, что Саморано и Роналдо якобы поспорили перед поединком 1/8 финала ЧМ между Бразилией и Чили – чья сборная победит, тот и забирает "девятку" в Интере. Будущие финалисты Мундиаля выиграли 4:1.

Однако должного подтверждения этой истории нет. По крайней мере, Саморано публично рассказывал о добровольном жесте в пользу Роналдо в качестве ментальной поддержки. Иван всегда называет своего партнера и друга el fenomen и добавляет: "Это лучшая "девятка" в истории футбола".

Те, кто считает Ивана Саморано своим кумиром, вполне могут поспорить с этим утверждением. "Он не прыгал, а спускался прямо с небес", – говорил о чилийце Хорхе Вальдано, тренер и генеральный директор Реала, где Иван успел зажечь еще до переезда на Джузеппе Меацца и выиграл все внутренние трофеи.

Говорят, во время выступлений Саморано за Интер его футболка 1+8 была самой продаваемой среди всех в итальянском футболе. Но даже без математического примера на спине Иван Саморано оставил после себя яркий след в футболе 90-х.

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